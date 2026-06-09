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Общество

В Нидерландах задержали капитана судна с «санкционными товарами для России»

Капитан судна, на котором нашли санкционные товары для РФ, задержан в Роттердаме
Global Look Press

Таможенная служба Нидерландов сообщила о задержании капитана контейнеровоза после выявления на борту санкционных товаров, якобы предназначенных для отправки в Россию. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Операция проводилась в порту Роттердама. Капитан судна был задержан 5 июня, сейчас он находится под стражей. Его подозревают в причастности к преступной деятельности, связанной с возможными нарушениями санкционного режима Евросоюза.

Отмечается, что контейнеровоз регулярно совершает рейсы между Роттердамом и Санкт-Петербургом.

1 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Военно-морские силы Франции утром 31 мая задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, который следовал с грузом из российского порта Мурманск в Камерун. В Кремле заявили, что действия французского флота граничат с пиратством.

Ранее французские ВМС задержали танкер Deyna, следовавший под флагом Мозамбика из Мурманска.

 
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