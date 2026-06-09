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«Врубился на всей скорости»: в Кемерове на дорогу рухнула грязевая лавина

В Кемерове ликвидируют последствия обрушения грязевой лавины на проезжую часть
Shutterstock

На дорогу Кемерова-Сити рухнула грязевая лавина, которая закрыла проезжую часть Притомского проспекта, усложнив движение автомобилистов. Огромный пласт земли сорвался с ближнего склона из-за сильного ливня, уточняет Сiбдепо со ссылкой на очевидцев.

Один из водителей сообщил, что во время обрушения не успел затормозить и в итоге «врубился» на полной скорости в кучу мокрого грунта. Аналогичные обрушения пластов земли приравнивают к местным оползням.

В комментарии для издания сотрудники администрации города сообщили, что им известно об опасном инциденте. По данным мэрии, сразу после обрушения на место происшествия уже выехали дорожники, ликвидировать последствия планируют в ближайшее время.

До этого во Владивостоке произошла похожая ситуация – на дорогу сошел грязевой сель после ночного дождя. В итоге проезжую часть залило массой с косогора, а соседняя улица ушла под воду, из-за чего водителям пришлось искать объезд.

Россиянам рассказали, чем опасно вождение автомобиля в дождь.

 
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