Владивосток «поплыл» после ночного ливня

Во Владивостоке на дорогу сошел грязевой сель (поток из воды, грязи, песка и камней). Видео публикует Amur Mash.

Telegram-канал отмечает, что город «поплыл» после ночного дождя. Дорогу на Киевской улице залило массой с косогора, а соседняя улица Калинина ушла под воду, из-за чего водителям пришлось искать объезд.

На этом фоне региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение 28 и 29 мая из-за мощного циклона, который будет сопровождаться ливнями, грозами и порывами ветра до 15–22 м/с.

В начале недели сильные дожди и паводки вновь обрушились на Северный Кавказ: в Карачаево-Черкесии не выжил мужчина, в Чечне из подтопленных сел эвакуировали семьи, а в Дагестане затопило дороги. Под водой оказались улицы Махачкалы, были повреждены дамбы, мосты и коммунальная инфраструктура.

Ранее в Приморье мост рухнул вместе с самосвалом.