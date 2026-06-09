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Подозрительного мужчину с рюкзаком заметили в Балашихе перед взрывом автомобиля

ОМ: в Балашихе после взрыва машины ищут мужчину с рюкзаком

На месте взрыва автомобиля в Балашихе за некоторое время до инцидента видели мужчину с рюкзаком. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

По данным Telegram-канала, странный незнакомец ходил рядом с припаркованными автомобилями. При себе у него был рюкзак с неизвестным содержимым. В момент, когда раздался хлопок, подозрительный мужчина находился рядом, но вскоре скрылся.

Местные жители заметили мужчину и обратились к силовикам.

«Устанавливается личность и проверяется причастность неизвестного к подрыву BMW», – сообщается в публикации.

Взрыв произошел утром 9 июня. Автомобиль взорвался в момент, когда водитель уже сел в салон и начал движение. В результате мужчина получил серьезные травмы. Очевидец помог ему выбраться из машины, но из-за повреждений пострадавший не выжил.

Следователи возбудили уголовное дело. Не исключается, что это был подрыв. Предполагается, что взрывное устройство мощностью 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте заложили под водительское сидение.

Ранее в Петербурге автомобиль воспламенился на дороге и попал на камеру.

 
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