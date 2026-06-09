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Общество

Стали известны подробности о подрыве машины в Балашихе

SHOT: СВУ под взорвавшейся в Балашихе машиной могли активировать дистанционно

Автомобиль в подмосковной Балашихе подорвали с помощью самодельного взрывного устройства, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, есть несколько версий произошедшего. По одной из них, в действие устройство привели спустя несколько минут после того, как водитель сел в машину. Предположительно, это сделали дистанционно.

SHOT пишет, что СВУ было заложено в задней части автомобиля, а сразу после взрыва в багажнике и на задних сиденьях начался пожар. При этом канал 112 сообщает, что бомбу заложили под водительское сиденье.

«Взрывное устройство было мощностью 300–400 граммов в тротиловом эквиваленте», — указано в публикации.

Водителю, как уточняет SHOT, было 62 года, машину он купил 1 год и 8 месяцев назад. На данный момент на месте работают сотрудники Следственного комитета.

О взрыве машины стало известно утром 9 июня. Водитель сел в салон и начал движение, после чего машина вспыхнула. Очевидец попытался вытащить пострадавшего из салона, но спасти его не удалось. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Ранее граната взорвалась в подмосковном коттедже.

 
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