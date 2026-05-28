В Петербурге автомобиль воспламенился на дороге и попал на камеру

В Петербурге на видео сняли легковушку, которая вспыхнула на дороге

В Приморском районе Санкт-Петербурга загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«На пересечении Приморского проспекта и Горохова переулка в Приморском районе загорелся автомобиль. Густой дым поднимается над проезжей частью», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, что машина горит на проезжей части, при этом пламя охватило транспорт не полностью: горит только передняя часть. О состоянии пострадавших и причинах возгорания не сообщается.

