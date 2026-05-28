В Петербурге автомобиль воспламенился на дороге и попал на камеру

В Приморском районе Санкт-Петербурга загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».
«На пересечении Приморского проспекта и Горохова переулка в Приморском районе загорелся автомобиль. Густой дым поднимается над проезжей частью», – говорится в публикации.
Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, что машина горит на проезжей части, при этом пламя охватило транспорт не полностью: горит только передняя часть. О состоянии пострадавших и причинах возгорания не сообщается.
До этого в Челябинске грузовик разбился в массовом ДТП. На кадрах заметно, как от удара грузовик опрокидывается на проезжей части, при этом в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по дороге. В ГИБДД сообщили, что участниками аварии стали Toyota Corolla, Lada Granta и «Газель». В результате произошедшего пострадал водитель грузовика, при этом в момент столкновения все машины получили повреждения.
