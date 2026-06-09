«От костей до мозга»: россиян предупредили об опасности удаленки

Если человек на удаленной работе крайне редко выходит из дома, предпочитая проводить время в четырех стенах, то это чревато целым каскадом патологических изменений организма. Страдает практически все – от костей и сосудов до мозга, катастрофически недополучающего кислород, предупредила в беседе с РИАМО врач-терапевт Алена Юсупова.

По ее словам, такая гиподинамия приводит к потере тонуса сосудов, на фоне чего резко замедляется кровоток и растет риск тромбоза глубоких вен. При этом сердце без аэробных нагрузок слабеет, обмен веществ замедляется до критического уровня. Это грозит впоследствии инсулинорезистентностью и может привести к ожирению, отметила врач.

Кроме того, постоянно остающийся дома человек недополучает солнечного света, на фоне чего рушится синтез витамина D. Это плохо влияет на костную ткань и приводит к снижению иммунитета, отметила Юсупова.

«Одновременно с этим ломаются циркадные ритмы: мозг перестает различать смену естественного освещения, что гарантирует тяжелую бессонницу, падение уровня серотонина и развитие клинической депрессии», — отметила врач.

Нехватка свежего воздуха грозит гипоксией, при которой мозгу не хватает кислорода – это становится причиной развития мигреней. Глаза от такого образа жизни тоже страдают – человек перестает фокусировать взгляд на дальнем расстоянии, что может привести к спазму аккомодации и потере зрения.

«Ежедневная прогулка — это базовая медицинская необходимость, предотвращающая ускоренное старение», — заключила специалист.

Напомним, Россия каждый год теряет 22 трлн рублей из-за гиподинамии граждан – тотального снижения двигательной активности. Как заявил до этого советник председателя Российского студенческого спортивного союза Анатолий Абалихин, из-за отсутствия двигательной активности развиваются хронические неинфекционные заболевания, а бизнес и экономический сектор несут убытки в размере около 4 трлн рублей в год на фоне снижения продуктивности и производительности труда.

Врач ранее перечислил скрытые признаки гиподинамии.