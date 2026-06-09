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Общество

Появились кадры последствий ударов по стратегическому мосту в Одесской области

Появилось видео последствий удара ВС РФ по стратегическому мосту в Затоке

В Сети появилось видео последствий удара Вооруженных Сил России (ВС РФ) по мосту в Затоке в Одесской области. Кадры опубликовало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На обнародованном видео можно заметить несколько крупных столбов дыма, которые поднимаются в небо.

Еще на одном ролике, сделанном с более дальнего расстояния и выложенном в канале «Одесса ИНФО», также виден дым в районе моста.

Автомобильный мост в Затоке находится недалеко от границы Украины и Румынии и является стратегически важным для ВСУ, так как по нему идут поставки военной помощи, топлива, боеприпасов и других ресурсов. Мост соединяет два берега косы-пересыпи, отделяющей Днестровский лиман от акватории Черного моря.

В ночь на 6 июня, по информации СМИ, российские силы нанесли массированные удары по Одессе и Черноморску. В ходе атаки, как уточняют журналисты, ВС РФ использовали около 50 беспилотников типа «Герань». В Одессе были атакованы объекты портовой и военной инфраструктуры. После прилетов в городе начался пожар.

Ранее эксперт раскрыл детали ударов по объектам ВСУ в Одессе и Черноморске.

 
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