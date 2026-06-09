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Общество

Аэропорт Ярославля временно ограничил работу

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Олег Смыслов/РИА Новости

В аэропорту Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в мессенджере «Макс» сообщила пресс-служба Росавиации.

Отмечается, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

До этого Росавиация предупредила пассажиров о корректировках в расписании рейсов в аэропортах Краснодара и Геленджика из-за ограничений на использование воздушного пространства из соображений безопасности.

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево также отправляют и принимают рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений.

Интенсивность атак украинских беспилотников по российским регионам возрастает. Огневому воздействию все чаще стали подвергаться объекты сугубо гражданской инфраструктуры. Украинские дроны за последнее время атаковали междугородний автобус Подольск — Симферополь в Донецкой народной республике и поезда с пассажирами в Крыму и Луганской народной республике. С чем это связано и как в этой ситуации нужно ответить России — в материале военного обозревателя полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.

 
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