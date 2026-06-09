Аэропорт Ярославля временно ограничил работу

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в мессенджере «Макс» сообщила пресс-служба Росавиации.

Отмечается, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

До этого Росавиация предупредила пассажиров о корректировках в расписании рейсов в аэропортах Краснодара и Геленджика из-за ограничений на использование воздушного пространства из соображений безопасности.

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево также отправляют и принимают рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений.

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