Пассажиров предупредили о корректировках в расписании двух аэропортов юга России

В аэропортах Краснодара и Геленджика возможны корректировки в расписании

Росавиация предупредила пассажиров о корректировках в расписании рейсов в аэропортах Краснодара и Геленджика из-за ограничений на использование воздушного пространства из соображений безопасности.

Пресс-служба отметила, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов региона оказали влияние на возможности использования маршрутов для полетов.

«В этой связи в аэропортах Геленджик и Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов», — указала Росавиация.

Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево также отправляют и принимают рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к столице.

Интенсивность атак украинских беспилотников по российским регионам возрастает. Огневому воздействию все чаще стали подвергаться объекты сугубо гражданской инфраструктуры. Украинские дроны за последнее время атаковали междугородний автобус Подольск — Симферополь в Донецкой народной республике и поезда с пассажирами в Крыму и Луганской народной республике. С чем это связано и как в этой ситуации нужно ответить России — в материале военного обозревателя полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.