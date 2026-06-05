Граната взорвалась в подмосковном коттедже, два человека погибли

112: в Подмосковье из-за взрыва гранаты в коттедже погибли два человека

В коттеджном поселке «Бахтеево-парк» под Раменским на территории частного дома взорвалась граната, два человека не выжили. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на территории частного дома на Виноградной улице. После взрыва начался сильный пожар. Когда спасатели потушили огонь, они обнаружили на участке тело 51-летнего мужчины, взрывом ему оторвало ноги. Внутри сгоревшего здания нашли останки второго погибшего.

На месте также был обнаружен разбитый легковой автомобиль. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Омске мужчина собирался взорвать пятерых обидчиков и предстал перед судом. В начале 2025 года изготовил самодельное взрывное устройство, но не смог довести задуманное до конца. Суд установил, что мужчина виновен, но на момент совершения деяний страдал хроническим психическим расстройством направил его на принудительное лечение.

Ранее петербуржец с гранатой требовал у продавца бутылку водки и пачку пельменей.