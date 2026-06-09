Автомобиль в подмосковной Балашихе могли подорвать

В Подмосковье возбудили уголовное дело после взрыва машины в Балашихе

Следователи Подмосковья выясняют обстоятельства взрыва машины в Балашихе. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В ведомстве подтвердили факт инцидента и уточнили, что он произошел на улице Колдуново. Как полагают следователи, машину могли подорвать с помощью взрывного устройства.

«В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», – сообщается в публикации.

О произошедшем стало известно после того, как местные жители стали публиковать кадры в социальных сетях. По данным СМИ, водитель сел в автомобиль и стал отъезжать. В этот момент раздался громкий хлопок и машину охватил огонь.

Очевидцы помогли человеку выбраться из салона, но он получил серьезные травмы и спасти его не смогли. Также пострадала другая машина, которая случайно оказалась рядом в момент инцидента. Что стало причиной взрыва не уточняется.

Ранее в Приморье автомобиль вспыхнул на дороге, появились первые кадры.