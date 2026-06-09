Очевидец взрыва в Балашихе сообщил о попытке спасти водителя

Водителя автомобиля, который сегодня утром взорвался в Балашихе, пытались спасти. Как рассказал очевидец происшествия в беседе с RT, прохожий мужчина пытался вытащить его из машины и оказать первую помощь, однако к этому моменту было уже поздно.

«Мне показалось, что водитель уже был мёртв. Точно не скажу. Очень быстро приехали пожарные», — сообщил свидетель происшествия.

Напомним, взрыв автомобиля произошёл около 5:30 мск в одном из дворов микрорайона Авиаторов. Водитель подошёл к автомобилю и сел в салон, затем, как только он стал отъезжать, раздался мощный хлопок. На снятых очевидцами кадрах видно, что машина сначала взорвалась, после чего врезалась в другое транспортное средство, стоявшее неподалеку. Водителя смогли вытащить из охваченного огнём салона, но спасти его не удалось.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, по факту инцидента возбудили уголовное дело.

Ранее была названа предполагаемая причина взрыва авто в Балашихе.