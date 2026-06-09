Тюменцы обнаружили голого ребенка прямо на проезжей части, его прогулка попала на видео

В Тюмени на дороге нашли ребенка в одном подгузнике

Ребенка без одежды заметили прямо на дороге в Тюмени. Об этом сообщает 72.ru.

На кадрах с места, видно, как мальчик в одном подгузнике разгуливает по проезжей части, где ездят машины. Один из водителей, заметив ребенка, притормозил.

После этого к несовершеннолетнему подбежала женщина и за руку отвела к тротуару. Кто она, не уточняется, но, по словам очевидцев, родителей мальчика рядом не было.

В полиции журналистам заявили, что по факту произошедшего к ним никто не обращался. Информацию об инциденте специалисты передали в органы ПДН.

Прокуроры региона также обратили внимание на ситуацию. Они организовали проверку, в рамках которой выяснят, исполняли ли родители героя видео свои обязанности.

«При наличии оснований будут приняты меры реагирования, в том числе по защите прав и законных интересов ребенка», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге прохожие сняли женщину, которая ехала на самокате по проезжей части. Одного ребенка она держала впереди, второй – был закреплен сзади.

Ранее голого пятилетнего ребенка нашли на трассе М-7.