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В Петербурге cняли на видео женщину, ехавшую по дороге на самокате с двумя детьми

Mash на Мойке: женщина с детьми на электросамокате выкатилась на проезжую часть
Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге женщина проехалась по проезжей части на электросамокате с двумя детьми. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как уточняется, все произошло на улице Садовой.

«Креативная мамаша устроила семейный аттракцион на выживание: дочь стояла впереди, а второй малыш сидел в переноске за спиной. Все опасное действо успели заснять видеорегистраторы», — сказано в посте.

Ведомства пока не комментировали инцидент.

4 июня в городе Тихвине (Ленинградская область) ребенок вылетел из карусели, которую подростки раскрутили с помощью электросамоката. На видео попало, как собравшиеся подростки приставили электросамокат к карусели, где сидит мальчик, и запустили его. Карусель начинает быстро набирать скорость. В какой-то момент маленький мальчик вылетает с карусели. От резкого маневра с него слетели ботинки. Мальчику потребовалась помощь медиков.

В конце мая в Люберцах Московской области четырехлетний ребенок пострадал из-за столкновения с подростком на электросамокате. Подросток ехал на электросамокате и сбил ребенка — информации о состоянии пострадавшего не поступало. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее безработный самокатчик ударил прохожего пистолетом в Петербурге.

 
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