Россиянам напомнили о важном устройстве для дома во время отпуска

Перед отъездом в отпуск важно позаботиться о квартире, чтобы избежать аварий и порчи имущества, в первую очередь – проверить работающую и отключённую на период отъезда технику. Важно оставить датчики затопления – в случае прорыва труб и прочих ситуаций они автоматически перекроют воду, рассказал в беседе с RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика», эксперт рынка TechNet НТИ Тимофей Воронин.

Он посоветовал большую часть электроприборов на время отъезда отключить – в частности, электрочайник, микроволновку, телевизор.

«Холодильник, устройства для автоматического полива цветов (если они работают от сети) можно оставить включёнными», — добавил Воронин.

Помимо датчиков затопления, он порекомендовал установить контроллеры напряжения на щитке, которые в случае чего помогут обезопасить жильё от перепадов напряжения. Хотя отключение электроприборов кажется излишней мерой, на самом деле этот шаг позволяет избежать множества рисков, в том числе выход техники из строя или даже пожара, подчеркнул эксперт.

До этого эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что перед отъездом на дачу или в отпуск в квартире важно поменять батарейки в датчиках дыма, оставить открытыми межкомнатные двери и обесточить накопительный водонагреватель. По его словам, при наличии газа в доме важно перекрыть вентили даже перед непродолжительным отъездом, поскольку от этого зависит безопасность всех жильцов. Кроме того, стоит перекрыть подачу в квартиру холодной и горячей воды, чтобы не затопить соседей. Специалист также посоветовал обесточить электрический щиток или хотя бы вручную выдернуть вилки от бытовых приборов из розеток.

Россиянам ранее назвали ключевую финансовую ошибку при выходе из отпуска.