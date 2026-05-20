Россиянам объяснили, что нужно сделать в квартире до отъезда в отпуск или на дачу

Специалист Бондарь: перед отъездом в отпуск важно перекрыть воду и газ

Перед отъездом на дачу или в отпуск в квартире важно поменять батарейки в датчиках дыма, оставить открытыми межкомнатные двери и обесточить накопительный водонагреватель. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, при наличии газа в доме важно перекрыть вентили даже перед непродолжительным отъездом, поскольку от этого зависит безопасность всех жильцов. Кроме того, стоит перекрыть подачу в квартиру холодной и горячей воды, чтобы не затопить соседей. Специалист также посоветовал обесточить электрический щиток или хотя бы вручную выдернуть вилки от бытовых приборов из розеток.

«Нужно обязательно обесточить накопительный водонагреватель, иначе при отсутствии давления или воды он может перегреться и сгореть», — добавил Бондарь.

Он также посоветовал оставить номер своего телефона кому-то из соседей или живущим рядом родственникам, чтобы они могли незамедлительно сообщить в случае каких-либо аварийных ситуаций.

16 мая депутат от КПРФ Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов предложили разработать сервис для оперативного возобновления предоставления коммунальных услуг, если должник погасил задолженность. Такая мера поможет быстрее возвращать в дома свет, газ и воду. Соответствующее обращение парламентарии направили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину (есть у «Газеты.Ru»).

