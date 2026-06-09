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Общество

Петербурженка перестала выходить на связь с семьей после взрыва около вокзала

В Петербурге женщина перестала выходить на связь после взрыва у вокзала
Telegram-канал «Осторожно, новости»

Во время взрыва недалеко от Финляндского вокзала в Петербурге молодой человек потерял связь со своей родственницей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам собеседника, его тетя работает на вокзале и в момент инцидента находилась на его территории.

«Она в этот момент разговаривала по телефону со своей дочерью, с моей сестрой, и в момент, видимо, взрыва, в общем, прервалось», – рассказал он.

По его словам, на месте работали сотрудники экстренных служб.

Инцидент произошел в ночь на 9 июня на территории завода у Финляндского вокзала. Во время взрыва обрушилась часть ангара. Изначально сообщалось о трех пострадавших, один из которых не выжил.

По данным «Фонтанки», возгорание удалось ликвидировать спустя около трех часов. В результате два человека попали в больницу, еще троих спасти не смогли.

До этого под Белгородом произошел взрыв в торговом центре. Во время инцидента пострадали пять человек, все они – мирные жительницы.

Ранее в Тюменской области локализовали возгорание на НПЗ.

 
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