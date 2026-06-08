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Стали известны последствия мощного взрыва под Белгородом

Пять женщин пострадали от взрыва в селе Беловское под Белгородом

Пять мирных жительниц села Беловское под Белгородом пострадали в результате мощного взрыва. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Женщины были доставлены в городскую больницу с предварительным диагнозом «акубаротравмы».

«В результате детонации в административном здании, трех многоквартирных и более 20 частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы», — отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Информация о последствиях уточняется.

8 июня на восточной окраине Белгорода раздался мощный взрыв. Местные жители сообщали, что видели столб дыма, поднимающийся в небо. По данным Telegram-канала «Блэтгород», в результате взрыва поврежден торговый центр «Класс» и другие торговые точки в селе Беловское. Также в офисе «Деловых линий» на улице Коммунальной снесло потолки.

До этого украинский беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в Белгороде, однако его боевая часть не детонировала. По словам мэра города Валентина Демидова, с раннего утра город подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

 
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