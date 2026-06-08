В Санкт-Петербурге загорелся ангар

МЧС: ангар загорелся в районе Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге

Ангар размером 30 на 50 метров загорелся в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило городское управление МЧС РФ.

По его данным, пожар произошел на Минеральной улице, 32. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров.

Позже пожар был локализован. Информация о пострадавших не поступала.

К тушению привлечены 15 единиц техники и 64 сотрудника МЧС.

Видеозапись и фотографии последствий пожара опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости». На кадрах видны обвалившиеся ограждения и черные клубы дыма в окрестностях Финляндского вокзала.

8 июня склад с текстилем загорелся на площади порядка 300 квадратных метров в подмосковном Дзержинске. К тушению были привлечены 44 специалиста и 14 единиц техники.

5 июня пожар в СНТ «Маяк» в Красноярске уничтожил шесть дачных домов. Огонь тушили 70 пожарных и 18 единиц техники. Ситуацию усложняла сухая жаркая погода. ПОжар удалось полностью ликвидировать. О пострадавших не сообщалось, причины возгорания выясняются.

Ранее крупный пожар произошел в ангаре в Долгопрудном, его площадь составила 1,6 тыс. квадратных метров.