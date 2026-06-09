В центре Москвы нашли пьяных молодых людей с ножевыми ранениями

РЕН ТВ: у бара в Москве заметили двух изрезанных ножом молодых людей

У бара в центре российской столицы обнаружили двух изрезанных мужчин, передает РЕН ТВ.

Телеканал уточнил, что инцидент произошел поблизости от улицы Маросейка. Сотрудник заведения заметил двух пострадавших на улице и вызвал скорую помощь. Оба молодых человека были пьяны, у них были ножевые ранения.

В материале уточняется, что 17-летний пострадавший был ранен в грудь, а у 18-летнего юноши несколько ножевых ранений. Кроме того, у него травмировано сухожилие (бармен заметил торчащую кость). Сейчас оба юноши находятся в больнице в сознании.

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Ранее на актера из фильмов «Джуманджи» и «Топ Ган: Мэверик» напали с ножом.