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Общество

В центре Москвы нашли пьяных молодых людей с ножевыми ранениями

РЕН ТВ: у бара в Москве заметили двух изрезанных ножом молодых людей
Наталья Селиверстова/РИА Новости

У бара в центре российской столицы обнаружили двух изрезанных мужчин, передает РЕН ТВ.

Телеканал уточнил, что инцидент произошел поблизости от улицы Маросейка. Сотрудник заведения заметил двух пострадавших на улице и вызвал скорую помощь. Оба молодых человека были пьяны, у них были ножевые ранения.

В материале уточняется, что 17-летний пострадавший был ранен в грудь, а у 18-летнего юноши несколько ножевых ранений. Кроме того, у него травмировано сухожилие (бармен заметил торчащую кость). Сейчас оба юноши находятся в больнице в сознании.

В начале месяца в МФЦ (многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг) в московском районе Братеево неизвестный с ножом ворвался в здание и по неизвестной причине изрезал женщину, которая встречала посетителей у стойки информации. По данным Telegram-каналов, подозреваемый страдает шизофренией и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее на актера из фильмов «Джуманджи» и «Топ Ган: Мэверик» напали с ножом.

 
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