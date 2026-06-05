В США напали с ножом на актера из фильмов «Джуманджи» и «Топ Ган: Мэверик»

LAT: актер Джеймс Хэнди из фильма «Джуманджи» не выжил после ножевых ранений

Актер Джеймс Хэнди, известный по ролям в фильмах «К-9: Собачья работа», «Джуманджи» и «Топ Ган: Мэверик», подвергся нападению в Лос-Анджелесе и не выжил. Об этом сообщает газета Los Angeles Times (LAT).

Инцидент произошел утром 3 июня в районе Тарзана. Правоохранителям позвонил мужчина, который заявил, что только что расправился с «человеком греха».

Полицейские обнаружили во дворе дома 81-летнего Хэнди с ножевыми ранениями и без сознания. Актера доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

По подозрению в нападении задержан 44-летний Майкл Гледхилл. По информации следствия, он сам признался полицейским, что является тем, кого они разыскивают. Ему предъявили обвинение. Сумма залога установлена в размере $2 млн.

Как отмечает газета, Гледхилл является сыном женщины, состоявшей в отношениях с актером.

Последней работой актера стала роль бармена Джимми в боевике «Топ Ган: Мэверик».

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