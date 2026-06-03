Стало известно о травмах женщины, которую мужчина ударил ножом в МФЦ Москвы

В Москве пострадавшая при нападении на МФЦ женщина попала в реанимацию

Женщина, которая получила травмы во время нападения на МФЦ в Москве, попала в больницу. Об этом сообщает «МК: срочные новости».

По данным Telegram-канала, во время инцидента сотрудница центра получила три ножевых ранения, в том числе и в шею.

Известно, что у пострадавшей есть сын-первоклассник, которого она воспитывает одна. В МФЦ она работала с 2024 года, каких-либо жалоб на нее не было.

Как уточняет РЕН ТВ, женщина встречала посетителей у стойки информации. По словам родственницы, после инцидента пострадавшая попала в реанимацию.

Инцидент произошел в МФЦ в районе Братеево. Неизвестный с ножом ворвался в здание и изрезал женщину по неизвестной причине. В результате его задержали. Как рассказали сотрудники, агрессор раньше не видели его.

По данным Telegram-каналов, подозреваемый страдает шизофренией и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее настоятеля храма отправили в колонию за нападение с ножом на супругу.