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Общество

Стало известно о травмах женщины, которую мужчина ударил ножом в МФЦ Москвы

В Москве пострадавшая при нападении на МФЦ женщина попала в реанимацию
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Женщина, которая получила травмы во время нападения на МФЦ в Москве, попала в больницу. Об этом сообщает «МК: срочные новости».

По данным Telegram-канала, во время инцидента сотрудница центра получила три ножевых ранения, в том числе и в шею.

Известно, что у пострадавшей есть сын-первоклассник, которого она воспитывает одна. В МФЦ она работала с 2024 года, каких-либо жалоб на нее не было.

Как уточняет РЕН ТВ, женщина встречала посетителей у стойки информации. По словам родственницы, после инцидента пострадавшая попала в реанимацию.

Инцидент произошел в МФЦ в районе Братеево. Неизвестный с ножом ворвался в здание и изрезал женщину по неизвестной причине. В результате его задержали. Как рассказали сотрудники, агрессор раньше не видели его.

По данным Telegram-каналов, подозреваемый страдает шизофренией и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее настоятеля храма отправили в колонию за нападение с ножом на супругу.

 
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