Стало известно о травмах женщины, которую мужчина ударил ножом в МФЦ Москвы

Женщина, которая получила травмы во время нападения на МФЦ в Москве, попала в больницу. Об этом сообщает «МК: срочные новости».
По данным Telegram-канала, во время инцидента сотрудница центра получила три ножевых ранения, в том числе и в шею.
Известно, что у пострадавшей есть сын-первоклассник, которого она воспитывает одна. В МФЦ она работала с 2024 года, каких-либо жалоб на нее не было.
Как уточняет РЕН ТВ, женщина встречала посетителей у стойки информации. По словам родственницы, после инцидента пострадавшая попала в реанимацию.
Инцидент произошел в МФЦ в районе Братеево. Неизвестный с ножом ворвался в здание и изрезал женщину по неизвестной причине. В результате его задержали. Как рассказали сотрудники, агрессор раньше не видели его.
По данным Telegram-каналов, подозреваемый страдает шизофренией и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В его отношении возбудили уголовное дело.
Ранее настоятеля храма отправили в колонию за нападение с ножом на супругу.