Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

В Роспотребнадзоре высказались о проблемных зонах для отдыха в России

Попова: все организованные места отдыха в России готовы к лету
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Все организованные места отдыха в стране готовы к лету, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, 98% всех летних оздоровительных учреждений для детей и пляжей уже проверили специалисты. Они получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения.

«Это и черноморское побережье, и другие зоны. И на сегодняшний день проблемных зон у нас нет», — сказала глава Роспотребнадзора.

Попова уточнила, что проверка включает контроль пляжей, качества воды и обработок от клещей.

На прошлой неделе столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что в зоне отдыха пляжа «Динамо» на севере Москвы запрещено купаться по санитарным соображениям. Проверка проб воды показала, что это опасно для здоровья.

Несмотря на запрет купания, на пляже «Динамо» по-прежнему разрешено отдыхать, заниматься спортом, гулять и проводить досуг другими способами, не связанными с пребыванием в воде.

Ранее клещи «захватили» популярный у россиян зарубежный курорт.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!