Под окнами многоэтажки во Владивостоке нашли разбившегося школьника

Во Владивостоке мальчик в куртке и кроссовках разбился под окнами многоэтажки, сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел у дома на улице Нейбута. Предварительно, 9-летний школьник там жил. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

До этого стало известно, что в Сыктывкаре будут судить младшего воспитателя, которая уснула на рабочем месте, из-за чего двухлетний ребенок выпал из окна. После падения он получил множественные травмы, которые эксперт признал тяжким вредом здоровью.

Согласно должностной инструкции, воспитатель была обязана отвечать за жизнь и здоровье детей в течение смены, а сон в рабочее время не предусмотрен ни инструкцией, ни графиком работы. Женщина стала фигуранткой дела по части 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей»). Ей грозит реальный срок — лишение свободы до 1 года.

Ранее появилось видео, где дворник спасает ребенка, выпавшего из окна многоэтажки в Петербурге.