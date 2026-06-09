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Общество

Под окнами многоэтажки во Владивостоке нашли разбившегося школьника

Amur Mash: мальчик разбился под окнами многоэтажки во Владивостоке
Vladimir Baranov/Global Look Press

Во Владивостоке мальчик в куртке и кроссовках разбился под окнами многоэтажки, сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел у дома на улице Нейбута. Предварительно, 9-летний школьник там жил. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

До этого стало известно, что в Сыктывкаре будут судить младшего воспитателя, которая уснула на рабочем месте, из-за чего двухлетний ребенок выпал из окна. После падения он получил множественные травмы, которые эксперт признал тяжким вредом здоровью.

Согласно должностной инструкции, воспитатель была обязана отвечать за жизнь и здоровье детей в течение смены, а сон в рабочее время не предусмотрен ни инструкцией, ни графиком работы. Женщина стала фигуранткой дела по части 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей»). Ей грозит реальный срок — лишение свободы до 1 года.

Ранее появилось видео, где дворник спасает ребенка, выпавшего из окна многоэтажки в Петербурге.

 
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