Появилось видео, где дворник спасает ребенка, выпавшего из окна многоэтажки в Петербурге

В Санкт-Петербурге дворник спас мальчика, который выпал с седьмого этажа многоэтажки на Петрозаводской улице, передает 78.ru.

Согласно информации телеканала, ребенок играл у открытого окна на планшете, сорвался, но зацепился за карниз. Дворник обратил внимание на мальчика еще до падения и кричал ему, чтобы тот отошел от окна. Когда ребенок больше не мог держаться за карниз и разжал руки, мужчина поймал его.

78.ru добавляет, что после этого мужчина занес ребенка в подъезд и попытался привести в чувство. Вскоре мальчика забрала скорая. Мать ребенка, предпринимательница и автор подкастов, в момент падения была в кухне. У ее сына аутизм, он ходит в специализированный инклюзивный центр, занимается спортом и работает с дефектологом. В прошлом мальчик оставался один в комнате, но никогда не открывал окно. Женщина заметила исчезновение сына спустя 10 минут.

По последним данным, мальчик в реанимации в стабильном состоянии. У него несколько переломов, в том числе ноги, и травмы внутренних органов. Дворник тоже пострадал: он сломал кисти и ребра.

Мужчина родом из Узбекистана, ему 36 лет. Он работает в Петербурге в подрядной организации, которая обслуживает и дом на Петрозаводской улице, уточняется в материале.

