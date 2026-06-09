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Общество

Кадыров доложил Кадырову о строительстве бульвара Кадырова в районе имени Путина

Кадыров: в районе имени Путина в Грозном появится бульвар имени Ахмата Кадырова
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Грозном в районе имени Путина появится бульвар имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, написал в Telegram-канале его сын и действующий глава республики Рамзан Кадыров.

Пост сопровождается видео, на котором чиновник проверяет ход строительства второй линии в указанном районе. В ролике можно также увидеть, как будет выглядеть район.

«Одним из ключевых объектов станет уникальный пешеходный бульвар, концепция которого разработана Институтом развития города Грозного», — заявил мэр города Хас-Магомед Кадыров, который докладывал главе Чечни о ходе работ.

До этого в республике меньше чем за месяц построили 143 дома для потерявших жилье при паводках. Новые дома в населенных пунктах Новый Беной и Гудермес Гудермесского района предназначены для 800 жителей Ножай-Юртовского района. Они лишились крова в результате стихийного бедствия. Каждый дом стоит на участке земли площадью 8 соток и оборудован всем необходимым для проживания — мебелью, техникой и другими вещами.

Ранее Кадыров рассказал, что сделал подарки инвалиду в центре Грозного.

 
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