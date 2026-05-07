В Чечне меньше чем за месяц построили 143 дома для потерявших жилье при паводках

Кадыров открыл ЖК для потерявших кров при наводнении жителей Чечни
Григорий Сысоев/РИА Новости

Жилой комплекс из 143 домов для пострадавших от наводнения семей в Чечне построили менее чем за месяц — и сегодня торжественно открыли. О мероприятии, на котором присутствовал глава республики Рамзан Кадыров, сообщает ИА «Грозный-Информ».

«Я думал, что завершим чуть раньше, но погодные условия не позволили. Строители работали днем и ночью, они знают свое дело, знают, в какой беде остались люди после оползней. Очень доволен качеством. Я сам выезжал, наблюдал. Качество — на высшем уровне», — рассказал журналистам чеченский лидер.

Новые дома в населенных пунктах Новый Беной и Гудермес Гудермесского района предназначены для 800 жителей Ножай-Юртовского района, которые лишились крова в результате недавнего стихийного бедствия.

«Глава республики чуть ли не на следующий день после удара стихии начал это строительство для пострадавших. За месяц эти жилища были готовы. Надеюсь, эти дома принесут их жителям счастье», — заявил на открытии глава Ножай-Юртовского района Асланбек Музуруев.

Он уточнил, что каждый дом стоит на участке земли площадью 8 соток и оборудован всем необходимым для проживания — мебелью, техникой и другими вещами.

Ранее в МЧС рассказали о компенсациях пострадавшим от паводков в Чечне и Дагестане.

 
