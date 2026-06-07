Кадыров рассказал, что сделал подарки инвалиду в центре Грозного

Кадыров во время прогулки по Грозному подарил инвалиду машину и телефон

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прогулки по центру Грозного встретил молодого человека с ограниченными возможностями и решил сделать ему подарки. Об этом сам политик рассказал в своем Telegram-канале.

Кадыров признался, что эта встреча его тронула. По этой причине от имени Регионального общественного фонда им. Ахмата-Хаджи Кадырова чиновник подарил молодому человеку телефон и машину.

Прошлым летом глава Чечни встретил в аэропорту города Грозный бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева и подарил ему автомобиль Maybach. Это произошло после того, как спорстмен победил южноафриканца Дрикусом дю Плесси и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе.

Бой на турнире промоушена под номером 319 продлился все пять раундов, которые были заявлены судьями, и завершился победой Чимаева единогласным решением судей, оценки по запискам — 50-44, 50-44, 50-44. В том матче чемпион установил рекорд UFC по количеству нанесенных ударов за бой — 529, а также стал вторым спортсменом в истории UFC по времени контроля соперника в партере.

Ранее Кадыров признался, что Маск не дарил ему Cybertruck.