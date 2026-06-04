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Армия

На Украине пьяный военный застрелил двух человек

В Киевской области пьяный украинский военный убил двух человек
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

В Киевской области украинский военнослужащий в состоянии опьянения застрелил женщину и сослуживца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление полиции.

В ведомстве рассказали о поступившем сообщении от военного, который заявил, что во время несения службы один из его коллег стрелял в сослуживцев.

Правоохранители прибыли на место инцидента. Они обнаружили тела военнослужащего и женщины. Еще одного мужчину с огнестрельными ранениями госпитализировали.

Как уточнили в полиции, пьяный военный из ревности дважды выстрелил в сослуживца. Затем зашел в соседнее помещение и застрелил женщину и другого военнослужащего.

18 мая женщина устроила стрельбу во дворе жилого дома в Киеве. По данным полиции, конфликт начался с того, что 27-летний мужчина сделал замечание компании, шумевшей возле его дома.

После этого одна из женщин достала пистолет и несколько раз выстрелила в его сторону, а затем скрылась. Пострадавшего госпитализировали с ранениями живота и руки. Полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 43-летняя местная жительница. Во время обыска у нее изъяли пистолет и патроны.

Ранее на Украины мужчина открыл огонь по сотрудникам военкомата и полицейским.

 
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