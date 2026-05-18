В Киеве женщина устроила стрельбу во дворе жилого дома

Жительница Киева выстрелила в мужчину после его просьбы не шуметь во дворе
В Киеве женщина открыла стрельбу во дворе жилого дома, ранения получил мужчина. Об этом сообщила полиция украинской столицы.

По данным ведомства, конфликт начался с того, что 27-летний мужчина сделал замечание компании, шумевшей возле его дома. После этого одна из женщин достала пистолет и несколько раз выстрелила в его сторону, а затем скрылась.

Пострадавшего госпитализировали с ранениями живота и руки.

Полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 43-летняя местная жительница. Во время обыска у нее забрали пистолет и патроны. Женщине грозит до семи лет лишения свободы за покушение.

До этого неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого комплекса «Варшавский» недалеко от центра Киева. По данным издания «Страна.ua», мужчина сделал как минимум два выстрела. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали нарушителя общественного порядка. СМИ писали, что украинец начал стрелять из травматического пистолета во время ссоры с другим мужчиной. Состояние последнего после конфликта оценили как удовлетворительное.

Ранее во Львове мэра облили неизвестной жидкостью.

 
