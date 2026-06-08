Массовое побоище с неизвестными в масках произошло на детской площадке в Подмосковье

В Подмосковье произошло массовое побоище с людьми в масках на детской площадке

В Подмосковье произошла массовая драка с участием неизвестных в масках. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все началось 7 июня на во дворе одного из домов в Балашихе. Там появились неизвестные люди в масках, после чего началась массовая драка. Потасовка длилась несколько часов.

Очевидцы снимали происходящее из окон и балконов. Судя по кадрам с места происшествия, позже участники потасовки переместились на парковку торгового центра. На видео попало, как толпа избивает одного человека. На месте происшествия собралась огромная толпа людей.

Позже туда прибыли полиция и Росгвардия. По предварительным данным, конфликт вспыхнул после того, как кто-то начал распивать алкоголь на детской площадке. На замечания не реагировали. В результате пострадали три человека. У них разбиты носы, синяки и ссадины.

Ранее в Петербурге арестовали участников массовой драки рабочих на птицефабрике.