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Общество

Подростки устроили массовую давку в центре Москвы из-за бесплатной косметики

В центре Москвы подростки устроили массовую давку из-за бесплатной косметики
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В центре Москвы из-за акции с бесплатной косметикой произошла массовая давка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на Новом Арбате. Один из косметических брендов объявил акцию, во время которой можно было «собрать в совочек продукцию и унести ее бесплатно». У входа в торговую точку выстроилась огромная очередь, состоявшая преимущественно из детей и подростков, — на входе началась давка.

На место прибыли несколько автомобилей скорой помощи, медицины катастроф, Росгвардии и полиции. Для усмирения толпы сотрудникам магазина потребовалась помощь правоохранителей. Очевидцы рассказали, что одного из представителей бренда вывели и посадили в полицейский автомобиль. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее массовое побоище с неизвестными в масках произошло на детской площадке в Подмосковье.

 
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