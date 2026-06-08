Мужчина, которого ударили ножом в спину в Москве, оказался таксистом

Мужчина, которого ранили ножом в спину в Москве, оказался таксистом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Предварительно, все началось с конфликта между водителями, который перерос в массовую драку, в ходе которой таксиста ранили ножом. После этого все ее участники разбежались в разные стороны, а пострадавший побежал на автовокзал, чтобы просить о помощи.

Удар лезвием пришелся в печень или почки. На входе на автовокзал до сих пор находится большая лужа крови.

Инцидент произошел у центрального входа на автовокзал, расположенный на Щелковском шоссе. Мужчину ударили ножом в спину — он выжил, но в данный момент находится в тяжелом состоянии.

Ранее уголовное дело завели после нападения мужчины с ножом на сотрудницу МФЦ в Москве.