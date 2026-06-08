Мужчина, домогавшийся девушки в московском автобусе, предстанет перед судом

В Москве будут судить мужчину, который домогался девушки в автобусе

В Москве перед судом предстанет 41-летний мужчина, который домогался 21-летней девушки в автобусе. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел 28 декабря прошлого года на улице Останкинской, когда мужчина находился в салоне автобуса. В какой-то момент он неожиданно стал домогаться другой пассажирки.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера. Сейчас фигурант находится под стражей, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

До этого стало известно, что мужчина караулит женщин и домогается их в Петербурге. Неравнодушный очевидец запечатлел на камеру, как злоумышленник пристает к прохожей, прижимаясь к ней на улице.

Ранее москвича, домогавшегося школьницы в подъезде, лишили свободы на 12 лет.