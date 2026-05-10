Москвича, домогавшегося школьницы в подъезде, лишили свободы на 12 лет

Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Москвича, пытавшегося усыновить ребенка, посадили на 12 лет за домогательства в отношении несовершеннолетней, сообщает mk.ru со ссылкой на решение Тимирязевского районного суда.

Дело о насильственных действиях сексуального характера возбудили против 34-летнего банковского служащего, который домогался восьмилетней девочки. По данным следствия, инцидент произошел в ноябре 2024 года в подъезде дома на Коровинском шоссе, где мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, последовал за школьницей и признался, что собирается поцеловать ее в лифте.

Девочка испугалась и позвонила матери, после чего семья сразу обратилась в полицию. Мужчину задержали в тот же вечер. Он не признал вину, заявив, что любит детей и «просто расчувствовался». Стало известно, что подозреваемый собирался взять из детдома девочку 4-5 лет и даже посещал курсы по усыновлению, кроме того, в его телефоне нашли запросы, связанные с нездоровым интересом к маленьким детям.

Суд счел доказательства достаточными и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии.

Ранее в Екатеринбурге полуголый мужчина приставал к женщинам с детьми.

 
