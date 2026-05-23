Мужчина караулит женщин и домогается их в Петербурге

Mash: в Петербурге мужчина домогается женщин, прижимаясь к ним на улице

В Петербурге мужчина караулит женщин и домогается их на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в районе станции метро Купчино. Неравнодушный очевидец запечатлел на камеру, как злоумышленник домогается прохожей, прижимаясь к ней на улице.

Сообщается, что это не первый подобный случай с этим мужчиной. Он целенаправленно караулит женщин с целью дальнейшего домогательства.

