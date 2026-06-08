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Общество

Украинцев в Польше начали заменять мигрантами из Азии и Латинской Америки

WNP: украинцы покидают Польшу, их заменяют мигранты из Азии и Латинской Америки
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Число граждан Украины, работающих в Польше, постепенно сокращается, а их место на рынке труда занимают мигранты из стран Азии и Латинской Америки. Об этом сообщает польское издание WNP.

По его данным, украинцев по-прежнему большинство среди всех иностранцев в Польше, однако их доля снижается. Многие переезжают в государства Западной Европы, где предлагаются более высокие зарплаты и лучшие условия трудоустройства.

Отмечается, что освободившиеся вакансии все чаще занимают граждане стран Южной Америки и Азии. В частности, в Польше уже работают около 30 тысяч колумбийцев и филиппинцев. Кроме того, растет число трудовых мигрантов из Непала и Индии.

В конце мая газета Bild писала, что по состоянию на май в Польше проживают 960 тысяч украинцев. Всего в Евросоюзе на данный момент находятся 4,4 млн украинцев, которые имеют временный статус защиты. Они имеют право работать в странах объединения, получать социальные пособия и медицинскую помощь без подачи заявлений на убежище.

Издание утверждало со ссылкой на секретный доклад немецких органов безопасности, что количество мигрантов с Украины, прибывающих в Германию, может увеличиться на фоне решений Польши о сокращении пособий для них.

12 мая сообщалось, что украинские беженцы в Польше, не имеющие официального трудоустройства, лишились права получать детские пособия.

Ранее украинца выслали из Польши после кражи знаменитого сома.

 
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