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Общество

Украинца выслали из Польши после кражи знаменитого сома

Wiadomosci: украинца депортировали из Польши за кражу сома-гиганта
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Украинца выслали из Польши после кражи известного сома-гиганта из озера Балатон в варшавском Гоцлаве. Об этом сообщает польский телеканал Wiadomosci.

По данным издания, пограничная служба депортировала украинца в тот же день, когда суд вынес решение. Мужчину выслали через пропускной пункт в Дорогуске.

Инцидент с кражей сома произошел 30 мая. В тот день двое мужчин катались по озеру на прокатном водном велосипеде. Один из них с помощью удочки вытащил знаменитого среди местных жителей гигантского сома, обитающего в Балатоне уже около 20 лет. Далее они погрузили рыбу в багажник автомобиля и увезли.

Польские рыбаки неоднократно ловили известного сома, но из уважения к его статусу отпускали обратно в водоем. В польской столице с 1 января по 31 мая действует запрет на вылов этой рыбы. Местные рыбаки, комментируя действия украинца в соцсетях, также отметили, что он не имел права заниматься рыбалкой с арендованного водного велосипеда.

Ранее в Польше чиновница-украинка попала в скандал с нелегалами.

 
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