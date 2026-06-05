Украинца выслали из Польши после кражи знаменитого сома

Украинца выслали из Польши после кражи известного сома-гиганта из озера Балатон в варшавском Гоцлаве. Об этом сообщает польский телеканал Wiadomosci.

По данным издания, пограничная служба депортировала украинца в тот же день, когда суд вынес решение. Мужчину выслали через пропускной пункт в Дорогуске.

Инцидент с кражей сома произошел 30 мая. В тот день двое мужчин катались по озеру на прокатном водном велосипеде. Один из них с помощью удочки вытащил знаменитого среди местных жителей гигантского сома, обитающего в Балатоне уже около 20 лет. Далее они погрузили рыбу в багажник автомобиля и увезли.

Польские рыбаки неоднократно ловили известного сома, но из уважения к его статусу отпускали обратно в водоем. В польской столице с 1 января по 31 мая действует запрет на вылов этой рыбы. Местные рыбаки, комментируя действия украинца в соцсетях, также отметили, что он не имел права заниматься рыбалкой с арендованного водного велосипеда.

Ранее в Польше чиновница-украинка попала в скандал с нелегалами.