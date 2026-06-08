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Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за трещины в лобовом стекле

BBC: самолет Aurigny экстренно сел в Великобритании из-за трещины в стекле
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании пассажирский лайнер авиакомпании Aurigny экстренно сел из-за трещины на лобовом стекле. Об этом сообщает BBC.

В воскресенье, 7 июня, лайнер, направлявшийся с острова Гернси, расположенного у побережья Нормандии, в Манчестер, был посажен пилотами в Саутгемптоне (Великобритания) в качестве меры предосторожности.

Представители авиакомпании Aurigny подтвердили, что все пассажиры и члены экипажа в безопасности и чувствуют себя нормально. Перевозчик организовал доставку пассажиров в Манчестер на автобусе, а для обратного вылета в Гернси пообещал предоставить другое воздушное судно.

5 июня в аэропорту Екатеринбурга Кольцово экстренно приземлился самолет, летевший из Перми в Анталью. Уточняется, что из Перми рейс «Уральских авиалиний» U6 1549 вылетел с задержкой на час и уже через 41 минуту пилоты посадили его в Екатеринбурге.

В авиакомпании журналистам объяснили, что самолет приземлился в Кольцово вынужденно, так как на судне «появилась индикация о возможной неисправности, не позволяющая выполнить полет безопасно».

Ранее пассажир устроил потоп в самолете и сорвал рейс в Грузию.

 
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