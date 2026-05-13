Пассажир устроил потоп в самолете и сорвал рейс в Грузию

Самолет, летевший из Россию в Грузию, экстренно развернули из-за потопа на борту
Пассажир сорвал рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Грузию, устроив потоп на борту самолета. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Отмечается, что самолет находился в небе над Мордовией, когда его хвостовая часть превратилась в зону подтопления. Один из пассажиров применил излишнюю силу и сломал кран с водой. В результате чего вода начала стремительно заливать служебные зоны воздушного лайнера.

Бортпроводники оперативно закрыли кран подачи воды и доложили о случившемся командиру самолета. Тот принял решение вернуться в аэропорт вылета. Спустя два часа после взлета лайнер приземлился в Жуковском.

Послеполетный осмотр подтвердил поломку. Поврежденный элемент заменили и составили технический акт. Пассажиры были отправлены в Батуми на резервном рейсе. В Грузию путешественники прибыли с опозданием от расписания на четыре часа.

До этого пассажирский самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Баку, развернули в небе над Казахстаном и посадили в Омске. По информации Telegram-канала Mash, одному из пассажиров стало резко плохо на борту. Что именно с ним случилось, не сообщалось.

Ранее самолет из Варшавы экстренно посадили в Амстердаме из-за «чрезвычайной ситуации».

 
