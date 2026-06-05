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Рейс Пермь — Анталья совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге из-за неисправности
Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово экстренно приземлился самолет, летевший из Перми в Анталью. Об этом сообщает Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

Уточняется, что из Перми рейс «Уральских авиалиний» U6 1549 вылетел с задержкой на час и уже через 41 минуту пилоты посадили его в Екатеринбурге.

В авиакомпании журналистам объяснили, что самолет приземлился в Кольцово вынужденно, так как на судне «появилась индикация о возможной неисправности, не позволяющая выполнить полет безопасно». По этой причине командир принял решение приземлиться в Екатеринбурге.

Все 220 пассажиров на время ожидания вылета были размещены в терминале аэропорта и обеспечены всеми необходимыми услугами, горячим питанием и напитками, добавили в авиакомпании.

«E1.RU» добавляет, что пассажиры рейса U6 1549 вылетели в Анталью в 12:44 по местному времени (10:44 мск).

27 мая сообщалось, что Airbus совершил аварийную посадку в Емельяновском муниципальном округе под Красноярском. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее пассажир устроил потоп в самолете и сорвал рейс в Грузию.

 
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