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Общество

В садоводстве под Красноярском сгорели шесть домов

МЧС: в СНТ «Маяк» в Красноярске сгорели шесть домов

Пожар в СНТ «Маяк» в Красноярске уничтожил шесть дачных домов, огонь удалось потушить. Об этом сообщили в «Макс»-канале краевого МЧС.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят, предварительно, 6 строений. Существовала угроза распространения пожара на соседние постройки», — говорится в сообщении.

Ситуацию усложняла сухая жаркая погода. Огонь тушили 70 пожарных, задействовав 18 единиц техники. Его удалось полностью ликвидировать. О пострадавших не сообщалось, причины возгорания выясняются.

До этого в Архангельске во время крупного пожара в промзоне удалось спасти щенка. Речь идет о возгорании склада на территории Кузнечихинского промузла. Площадь пожара составила около 7,5 тыс. квадратных метров, уточнили в региональном МЧС. Спасатели помогли собаке, в итоге животное оставили в подразделении по решению начальника. В данный момент щенок уже освоился и привык режиму работы пожарной части.

Ранее на Ставрополье потушили пожар на полигоне ТБО.

 
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