Аэропорт Сочи приостановил работу

Росавиация: в аэропорту Сочи введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее в Росавиации сообщили, что в аэропортах Геленджика и Краснодара были возможны корректировки в расписании полетов. По данным ведомства, меры были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края.

Этим же утром временные ограничения на полеты были введены в аэропорту Жуковский в подмосковном Раменском. Московский аэропорт Домодедово также осуществлял прием и отправку рейсов по согласованию с профильными ведомствами.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.