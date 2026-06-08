Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

В МВД оценили стендап полицейских на ПМЭФ

Baza: в МВД поощрят полицейских, прославившихся стендапом на ПМЭФ
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Двух сотрудников полиции метрополитена, устроивших стендап через мегафон на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), планируют поощрить. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Правоохранители стояли на усилении на ПМЭФ и обеспечивали безопасность на дороге, регулируя проход людей к автобусам и такси. Их шутливая манера общения с участниками форума привлекла внимание десятков камер, а видео за сутки набрали миллионы просмотров в социальных сетях. По данным Telegram-канала, сейчас в МВД рассматривают различные варианты поощрения самых веселых полицейских страны.

До этого депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов заявил, что в этом году ПМЭФ посетили почти 30 тыс. человек из 142 государств. Всего на форуме подписали 1084 соглашения на общую сумму ₽6,642 трлн.

XXIX Петербургский международный экономический форум проходил в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в период с 3 по 6 июня. В расширенной программе ПМЭФ было заявлено 150 мероприятий.

Ранее МВД посоветовало россиянам минимизировать объем личных данных в интернете.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!