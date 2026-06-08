В МВД оценили стендап полицейских на ПМЭФ

Двух сотрудников полиции метрополитена, устроивших стендап через мегафон на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), планируют поощрить. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Правоохранители стояли на усилении на ПМЭФ и обеспечивали безопасность на дороге, регулируя проход людей к автобусам и такси. Их шутливая манера общения с участниками форума привлекла внимание десятков камер, а видео за сутки набрали миллионы просмотров в социальных сетях. По данным Telegram-канала, сейчас в МВД рассматривают различные варианты поощрения самых веселых полицейских страны.

До этого депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов заявил, что в этом году ПМЭФ посетили почти 30 тыс. человек из 142 государств. Всего на форуме подписали 1084 соглашения на общую сумму ₽6,642 трлн.

XXIX Петербургский международный экономический форум проходил в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в период с 3 по 6 июня. В расширенной программе ПМЭФ было заявлено 150 мероприятий.

Ранее МВД посоветовало россиянам минимизировать объем личных данных в интернете.