МВД посоветовало россиянам минимизировать объем личных данных в интернете

Россиянам следует сократить объем персональной информации в открытом доступе, а также внимательно относиться к вопросам цифровой гигиены и настройкам приватности аккаунтов, чтобы защититься от воздействия иностранных государств. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве отметили, что показательным примером служит украинский сайт «Миротворец», где появляются персональные данные российских военнослужащих, журналистов, общественных деятелей, а также обычных граждан, чьи взгляды не совпадают с интересами Киева.

В МВД призвали удалить из публичных профилей домашний адрес, телефоны, данные родственников, не публиковать фотографии с геометками и деталями маршрутов, а также пристально относиться к вопросам цифровой гигиены и настройкам приватности аккаунтов.

В ведомстве предупредили, что персональная информация из таких баз может использоваться злоумышленниками для шантажа, мошенничества, попыток вербовки, давления на родственников и даже терактов.

Ранее МВД предупреждало о мошенниках, использующих чаты для поиска родственников бойцов СВО.

 
