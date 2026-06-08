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Общество

Депутат Госдумы Романов подвел итоги работы ПМЭФ-2026

Депутат Романов: на ПМЭФ заключили 1084 соглашения
Пресс-служба депутата Госдумы Михаила Романова

В этом году ПМЭФ посетили почти 30 тыс. человек из 142 государств, а всего на форуме было подписано 1084 соглашения на общую сумму 6,642 трлн рублей, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы ФС РФ от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

Он отметил, что Россия выступает одним из инициаторов и модераторов прагматичного диалога, приучая мировые державы к взаимоуважительному общению.

«Оно основано в том числе и на культурном коде: на истории народов, их ценностях, традициях, духовных сокровищах, которыми в том числе, богата Россия. Преумножение российского народа Владимир Путин назвал главной целью нашей страны», — сказал Романов.

Депутат добавил, что Санкт-Петербург в рамках форума заключил 74 соглашения на общую сумму более 731 млрд рублей.

«Общая сумма соглашений в промышленном портфеле города превысила 170 млрд рублей. Благодаря ПМЭФ значительно расширятся образовательные и исследовательские ресурсы Петербурга», — отметил депутат.

Романов также рассказал о самых значимых проектах города.

«Наш зоопарк получит новую площадку в Юнтолово. 5 июня стартовало строительство нового этапа ШМСД с новым разводным мостом через Неву. Подписаны соглашения о приспособлении комплекса «Кресты» под современное использование, а также о создании там двух гостиниц», — рассказал депутат.

Романов подчеркнул, что ПМЭФ вновь подтвердил статус площадки эффективных современных экономических решений.

 
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