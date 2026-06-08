В Екатеринбурге начали устанавливать памятник Алексею Балабанову

В Екатеринбурге приступили к монтажу памятника режиссеру Алексею Балабанову

В Екатеринбурге приступили к монтажу памятника советскому и российскому кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру Алексею Балабанову. Об этом сообщает ЕАН.

По данным издания, к Дворцу молодежи уже доставили остов в виде трамвайного вагона.

Позднее на вагоне разместят непосредственно фигуру Балабанова. Отмечается, что от мемориала будут проложены рельсы к действующей трамвайной линии. Открытие состоится 16 июня.

Алексей Балабанов является уроженцем Екатеринбурга. Он стал известен благодаря таким фильмам, как «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200» и «Про уродов и людей».

Как отмечал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, все творчество режиссера неразрывно связано со свердловскими рок-музыкантами. По его словам, памятник будет установлен в рамках Года уральского рока и 40-летия Свердловского рок-клуба.

Ранее Алексея Балабанова оживили в новом сериале.