Алексея Балабанова оживили в новом сериале

Режиссер Балабанов стал героем нового сезона сериала «Дети перемен»
В онлайн-кинотеатрах Wink и START 29 января выйдет второй сезон семейной саги о 90-х «Дети перемен» Сергея Тарамаева и Любови Львовой. Трейлер сериала вышел онлайн.

По сюжету главарь группировки Флора (Виктория Исакова) ведет войну со своим сыном Петром (Слава Копейкин), рискуя разрушить не только семью, но и чужие жизни.

В трейлере криминальной саги появляется режиссер Алексей Балабанов. Он задает персонажу Макара Хлебникова философский вопрос из своего фильма «Брат»: «В чем сила?»

Режиссеры и авторы сценария Сергей Тарамаев и Любовь Львова отвечают на этот вопрос так: «Во втором сезоне все персонажи так или иначе приходят к ответу. Для Пети сила — это состояние, когда нечего терять, для Юры сила в сострадании. Отсутствие же ответа — это наш личный взгляд на вопрос. Когда ты молчишь и просто плачешь от непонимания этой жизни».

В продолжении криминальной драмы к своим ролям вернулись Анна Снаткина, Сергей Гилев, Артем Кошман, Руслан Братов и Кузьма Котрелев. К звездному касту присоединились Константин Плотников, Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Алина Дулова, Валентин Анциферов, Игорь Черневич и Глафира Глазунова.

Балабанов стал известен благодаря таким фильмам, как «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200» и «Про уродов и людей». Режиссера не стало в 2013 году.

В 2025 году в Екатеринбурге появилась улица Алексея Балабанова.

Ранее звезда «Игры престолов» выругалась на русском языке.

