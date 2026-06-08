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Общество

В Татарстане семья отравилась угарным газом из-за голубя

В Татарстане семья отравилась угарным газом из-за застрявшего в дымоходе голубя
Госжилинспекция Татарстан

Семья из четырех человек отравилась угарным газом из-за того, что в дымоходной трубе застрял голубь. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в городе Нурлат в Татарстане. В доме на улице Карла Маркса птица перекрыла тягу в дымоходе, что привело к скоплению угарного газа в квартире.

Пострадали супруги и двое их сыновей в возрасте 8 и 13 лет. Им была оказана необходимая помощь.

Отмечается, что техническое обслуживание газового оборудования и дымоходов в доме проводилось в апреле текущего года.

1 июня шесть человек отравились угарным газом в квартире одного из домов в Махачкале. Состояние пострадавших оценивалось как средней степени тяжести, но стабильное.

Позже выяснилось, что причиной инцидента стал водонагреватель, который установили с нарушением требований, а именно — с использованием несертифицированного гибкого шланга. При этом монтаж был выполнен с грубыми ошибками, сообщили в министерстве энергетики Дагестана.

Ранее россиянка вернулась из отпуска и обнаружила у себя дома голубятню.

 
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